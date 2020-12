Auf der Internetseite www.HuettedergutenTaten.de können auch weiterhin Kinderwünsche aus Recklinghausen und der Einen Welt erfüllt werden. Bis Ende der Ferien sind dort Wunschzettel von Kindern aus bedürftigen Familien zu kaufen. Dies teilt das Stadtkomitee der Katholiken in Recklinghausen, Veranstalter der beliebten Aktion, mit.

Am Mittwoch traten bekanntlich die verschärften Lockdown-Regelungen in Kraft. Auch die „Hütte der guten Taten“ ist davon betroffen. Die Verkaufsstellen der Wunschzettel im Palais Vest und im Pop-up-Store „4 Weeks for Christmas“ in der Altstadt mussten schließen. „Wir haben bislang schon ein grandioses Ergebnis erzielen können. Wir bedanken uns bei allen, die die Hütte auch in diesem besonderen Jahr wieder aufgesucht, dort mitgeholfen und die Aktion so unterstützt haben“, sagt Marc Gutzeit, Geschäftsführer des Stadtkomitees. „Und wird danken allen, die sie in dieser Form möglich gemacht haben, insbesondere dem Palais Vest, der Stadt Recklinghausen und dem Team um Jens Keinhörster aus dem Pop-up-Store.“

Kinder aus RE und Umgebung und aus der Einen Welt

Auf der eigens eingerichteten Webseite www.HuettedergutenTaten.de geht der Verkauf der Wunschzettel aber weiter. Der Spender oder die Spenderin entscheidet per Klick, ob er einen Wunsch eines Kindes aus der Einen Welt oder von Kindern und Jugendlichen aus Recklinghausen und Umgebung erfüllen möchte. Welche Projekte die „Hütte der guten Taten“ genau fördert, kann auf der Internetseite ebenfalls nachgelesen werden. Die 14. Auflage der Wunschzettel-Aktion endet in diesem Jahr nicht wie sonst vor Weihnachten, sondern geht aufgrund der Verlegung ins Internet in die Verlängerung bis zum Ende der Schulferien. Verschickt werden die Wunschzettel schließlich im Januar.

Stopp nach 12 Tagen

Das Stadtkomitee der Katholiken in Recklinghausen veranstaltete die „Hütte der guten Taten“ erstmals 2007. Sie speist sich in jedem Jahr aus Wunschzetteln von Kindern aus prekären Umständen, die unterschiedliche Vereine und Einrichtungen stellvertretend einreichen. Den Verkauf der Wunschzettel übernehmen die Organisationen selbst. Gewöhnlich tun sie das in einer Hütte auf dem Weihnachtsmarkt in Recklinghausen. Diesmal musste der Weihnachtsmarkt abgesagt werden. Die „Hütte der guten Taten“ ausfallen zu lassen, war für das Stadtkomitee aber keine Option. Mit Unterstützung der Stadt Recklinghausen konnte der zentrale Verkauf in das Palais Vest verlegt werden. Dort begannen die Engagierten von 21 beteiligten Organisationen am 2. Dezember den Verkauf der Wunschzettel, der nun nach zwölf Tagen gestoppt werden musste.