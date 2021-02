Rees. Am Donnerstagvormittag (18. Februar) beschädigte ein unbekannter Täter in Rees einen schwarzen Citroen C3.

Der Unfall kann entweder auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale an der Florastraße oder auf dem Aldi-Parkplatz passiert sein.

Hinweise willkommen

Vermutlich touchierte ein anderes Fahrzeug den Citroen beim Ein- oder Ausparken. Es entstand ein Schaden an der Fahrertür und der Tür hinten links.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.