Am Dienstag (1. Dezember) kam es gegen 15.51 Uhr in Wesel an der Kreuzung Bergen / Bergerfurth zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Menschen, darunter ein Mann aus Rees, verletzt wurden.

Der Fall: Ein Kleintransporter aus Duisburg mit zwei Personen besetzt, befuhr die Straße Bergen in Fahrtrichtung Wesel und wollte den Kreuzungsbereich Bergerfuhrt / Bergen überqueren. Dabei missachtete der 42-jährige Fahrer aus Duisburg die Vorfahrt eines 66-jährigen LKW-Fahrers aus Rees, der die Straße Bergerfurth in Fahrtrichtung Wesel befuhr

Kleintransporter kippt um

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kleintransporter umkippte. Der Kleintransporter fiel auf einen PKW, der mit einer 69-jährigen Frau aus Wesel besetzt war und die Straße Bergerfurth in Fahrtrichtung Mehrhoog befuhr.

Ein in gleicher Richtung fahrender 66-jähriger Mann aus Rees fuhr mit seinem PKW in die Unfallstelle. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten verletzten sich schwer und wurden mit Rettungswagen Krankenhäusern in Wesel gebracht.

Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 150.000 Euro, heißt es abschließend im Bericht der Polizei.