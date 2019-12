Live Bei Uns..

Rheinterrassen Collins

Wasserstr.2

-46459-Rees

Mittwoch-8-Januar-

ab 20:00 uhr...

Der Hut Geht Rum!.

Reseverung Empfolen: 02851-1359

‘The Nashville Calling`....ist der Titel des kommenden 9. Studioalbums des irischen Künstlers Ben Reel. Es soll Anfang 2020 erscheinen. Produziert von Will Kimbrough und Tommy Womack und mit Garry W Tallent am Bass der legendären E Street Band( Der Band Von ´´Bruce Springsteen´ ). Das Album enthält 11 neue Tracks, die alle von Ben Reel geschrieben wurden. Es wurde in den Skinny Elephant Studios in Nashville aufgenommen. Dieses Album wurde in nur 3 Tagen fertiggestellt und mit allen Live-Einstellungen bestäubt. Nach dem von der Kritik gefeierten experimentellen Slowburner "Land of Escape" aus dem Jahr 2018 vermittelt diese neue Platte ein eher amerikanisches, rockiges Live-Band-Feeling.