Rees. Der Nachholtermin für „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ aus 2020 sollte der 31. Januar mit dem Stück „Frau Holle“ sein. Leider muss in Rees auch diese Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt werden. Sobald es wieder möglich sein wird, werden die Stücke „Frau Holle“ und „MAXX Wolke“, ebenfalls aus 2020, nachgeholt.

Alle Abokarten aus 2020 und die bereits gekauften Einzelkarten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Die neuen Termine werden über die Presse und unsere Homepage bekanntgegeben.

Die Abo- und Einzelkarten für das Kindertheaterprogramm 2021 sind derzeit ausschließlich über den Shop unter www.stadt-rees.de, erhältlich. Nach dem Lockdown gibt es die Karten wieder wie gewohnt in der Touristen-Information, Markt 41 in Rees.

Alle Stücke sind geeignet für Kinder ab vier Jahren. Eine Abokarte für alle fünf Stücke kostet für Erwachsene 16 Euro und für Kinder 12 Euro. Die Einzelkarten kosten 4 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder.

Nachholtermine auf einen Blick

27.2. Rumpelstilzchen

20.3. Drei kleine Schweinchen

17.4. Die Schatzkiste

2.10. Der verrückte Zoo

27.11. Weihnachten auf dem Leuchtturm