Seit Anfang 2020 fanden kaum noch "reale" Laufveranstaltungen statt. In der Regel wurde virtuell gelaufen. Jetzt nach den aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind solche Veranstaltungen wieder möglich, wobei der Marathon in Hannover einer der ersten sogenannten Frühlingsläufe ist, die nun wieder stattfinden dürfen.

Haldern. Im Jahr 2019 hatte sich der Lauftreff des SV Haldern entschieden, in Hannover 2020 an den Start zu gehen. Da die Veranstaltung dann aber zweimal abgesagt werden musste, wurden die Anmeldungen fortgeschrieben. Erst auf 2021 und dann auf 2022. Einige, die sich damals angemeldet hatten, hatten sich gar nicht konkret vorbereitet. Doch mit etwas Lauferfahrung lässt sich das bewältigen, wenn man dann beim Tempo Abstriche macht.

Zwar fielen kurzfristig noch wegen Verletzung und Quarantäne vier Marathonläufer aus, aber immerhin wagten sich noch zwei auf die 42,195 Kilometer lange Distanz. Sieben waren für den Halbmarathon gemeldet, zwei für den Kinderlauf über einen Kilometer und eine Marathon Staffel.

Kinder

Den Anfang machten am samstags die Kinder unter sechs Jahren; ohne Zeitmessung, da es hier um den Spaß an der Bewegung geht. Hier starteten Toni Heynen und Lars Kersten und holten die ersten Medaillen für den Lauftreff. Abends traf man sich zum gemeinsamen Abendessen, bevor am Sonntag die Wettbewerbe für die Erwachsenen anstanden.

Halbmarathon und Staffel

Nach kalter Nacht herrschten beim Marathonstart um 9 Uhr noch Temperaturen im Frostbereich, aber es schien die Sonne. Da es im März schon frühlingshaft warm war, war es nochmal eine Umstellung, wieder in Wintersachen zu laufen. Doch alle Lindendörfler bewältigten ihr Läufe sicher. Bei den "Halbmarathonis" schafften es Bettina und Udo Koopmann (beide 2 Stunden), Anja Cyrener (2.01 Stunde) Nadine van den Boom und Andreas Trillhose (beide 2.04 Stdunden) sowie Sandra Bucksteeg und Barbara Keßler (beide 2.25 Stunden) letztlich sogar recht locker ins Ziel. Obwohl Luca Keßler von einem Streckenposten einmal irrtümlich auf einen falschen Streckenabschnitt geführt wurde und sie so einen Umweg laufen musste, bewältigte sie mit Beate Becker, Melanie Trillhose, Stephan Kersten, Christian Bucksteeg und Melissa Heynen die Marathon-Distanz als Staffel.

Marathon

Bei seinem zweiten Marathon hatte Tobias Heynen sich vorgenommen, erstmals unter vier Stunden zu bleiben. Das gelang ihm sehr gut; nach 3.52 Stunden überquerte er die Ziellinie. Kurze Zeit später folgte ihm Christian Mai nach 3.54 Stunden. Alle Teilnehmer und Begleiter waren froh, Teil einer Laufveranstaltung gewesen zu sein, die sich fast so anfühlte, wie vor der Corona-Pandemie. Zwar galt für alle Teilnehmer und Zuschauer noch die 3G-Regel und im Start- und Zielbereich wurden Masken getragen, aber es war einfach schön, gemeinsam mit vielen Menschen draußen zu laufen beziehungsweise Läuferinnen und Läufer vom Streckenrand anzufeuern.

Auch der Lauftreff des SV Haldern hofft, dass sich die Situation nun nachhaltig entspannt und dass somit auch der Austragung des Halderner Volkslaufes am 26. Juni nichts entgegensteht. Die Anmeldung hierzu ist unter taf-timing.de/veranstaltungen bereits möglich.