Im September 2020 bekam die Wing Tsun Kung Fu Schule Rees vom Kreis Kleve den positiven Zuwendungsbescheid für ihr eingereichtes Integrationsprojekt – „Ein Selbstschutz-System baut Brücken für Integrationsförderung.“

Der Förderaufruf „Integration im Kreis Kleve – Zusammen leben und wachsen“ wird vom Ministerium für Schule und Bildung, sowie vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein Westfalen finanziell unterstützt. Aufgrund der Corona-Lage konnte dieses Projekt nicht absolviert werden und liegt seit dem auf Eis. Es ist alles vorbereitet: Der Zuwendungsbescheid liegt vor, das Trainingsmaterial wartet darauf, genutzt zu werden. Die Räumlichkeiten stehen zur Verfügung, der Trainer steht in den Startlöchern.

Jetzt können sich 20 Teilnehmerinnen, ab dem Alter von 17 Jahren, mit oder ohne Migrationshintergrund, für das kostenlose halbjährige Seminar anmelden. Die Anmeldefrist

endet am 31. Dezember. Nach den Weihnachtsferien wird am Montag, 10. Januar 2022, gestartet. Das Training findet jeden Montag und Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 20.00 Uhr statt.

Jede Teilnehmerin erhält ein Startpaket. Dies beinhaltet ein Wing Tsun Kung Fu Schülergrad (SG) T-Shirt, ein Paar WTKF SG Faustschützer und ein WTKF SG Turnbeutel damit alle Trainingsutensilien problemlos transportiert werden können. Mit dem Startpaket geht es nun wöchentlich, zum gemeinschaftlichen Wing Tsun Kung Fu Training. Wo die Teilnehmerinnen ein Werkzeug an die Hand bekommen mit dem Sie sich in Notsituationen behaupten können.

Wing Tsun Kung Fu zeichnet sich durch seine effektive, realistische und vorwärtsorientierte Verteidigung aus. Das asiatische Selbstschutz-System hat keinen sportlichen

Wettkampfgedanken. Es geht in erster Linie darum zu erkennen welche Handlungskompetenzen man in Ausnahmesituationen hat.

Alle Interessierten sind recht herzlich zu diesem halbjährigen und kostenlosem Seminar eingeladen. Fragen oder direkt Anmelden, kann man sich zum einen Telefonisch beim Schulleiter unter: 0160/5780922 oder unter info@wt-rees.de.