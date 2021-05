Haldern. Das vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW geförderte und im Sankt Marien ansässige Halderner Dorfprojekt „Gemeinsam im Dorf - Miteinander und nicht allein“ startet mit neuen Aktivitäten.

Ab sofort können sich interessierte Seniorinnen und Senioren für eine Smartphoneschulung im Quartiersbüro auf der Gerhard-Storm-Straße anmelden. Angesprochen sind Frauen und Männer der „Generation 60+“ die mittels mobiler Geräte kommunizieren möchten, sich aber (noch) nicht auskennen. Das Angebot erfolgt in Form einer Smartphone Sprechstunde durch Messdienerinnen und Messdiener der Pfarrgemeinde St. Georg Haldern.

Konkret gestaltet sich die Sprechstunde so: Junge Menschen aus der Messdienergemeinschaft helfen und beantworten samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr im Quartiersbüro auf der Gerhard-Storm-Straße in lockerer Runde Fragen und Handhabung rund um die individuelle Smartphone-Nutzung und helfen, wo sie können. Egal, ob es darum geht Fotos aufzunehmen, sie zu verschicken, Nachrichten abzurufen, im Internet zu recherchieren oder zu chatten.

Die individuelle Sprechzeit beträgt jeweils eine Stunde und findet aus Gründen des Corona Schutzes mit FFP2-Maske und im 1:1 Modus statt, heißt: nur eine Person und ein Leiter oder eine Leiterin treffen aufeinander. Die Teilnahme ist kostenlos.

Angebote für alle Generationen

Anmeldung und Information: dienstags bis donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr persönlich, telefonisch oder per E-Mail im Quartiersbüro bei Mechtild Kitzinger unter Tel. 02850/90192770 oder 0171 9122504 beziehungsweise Kajo Verbeet unter Tel.: 02850/9019-2770 oder 0171 7697792 oder per mail: kitzinger@st-marien-haldern.de; verbeet@st-marien-haldern.de melden.

„Wir wollen das Zusammenleben gestalten. Unser Anliegen ist, dass wir nicht für die Menschen im Dorf, sondern gemeinsam mit den Menschen aktiv werden", so die beiden Quartiersmanager Mechtild Kitzinger und Kajo Verbeet. Daher haben die beiden auf der Homepage von St. Marien Haldern (st-marien-haldern.de) eine Übersicht mit speziellen Angeboten im Dorf für Seniorinnen und Senioren ab dem 60. Lebensjahr erstellt. Die Übersicht ist nicht abschließend und wird nach und nach erweitert.

Weitere Angebote sind beispielsweise das gemeinsame Gärtnern im „Naschgarten“ und kleine Ausflüge mit dem Paralleltandem. Der rund 60 Quadratmeter große „Naschgarten“ mit Hochbeeten und Sträuchern ist neben der Boulebahn auf der Gerhard-Storm-Straße unmittelbar am Büro der beiden Quartiersmanager zwischen Sankt Marien und dem Waldzwergekindergarten angesiedelt.

Über das praktische gemeinsame Gärtnern, das jeweils dienstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr stattfindet, soll Verbindung und Austausch der Dorfbewohner untereinander entstehen. Der Naschgarten soll ein zusätzlicher Ort der Begegnung im Dorf werden, so Clemens und Maria Cornelißen, die das Gartenprojekt ehrenamtlich betreuen.

Jeder, der im Gartenprojekt gerne mitmachen möchte, kann sich direkt an Maria Cornelißen, Telefon: 01578/7816574 wenden oder im Quartiersbüro melden.

Ausflüge mit dem Paralleltandem sind jeweils donnerstags nach individueller Absprache möglich. Mit dem Tandem können Menschen, die nicht mehr so mobil sind, kleinere oder auch größere Ausflüge in die nähere Umgebung unternehmen. Die Mitfahrer oder Mitfahrerinnen werden gut gesichert, der Fahrer, die Fahrerin ist vorher geschult!.

Wer daran Interesse hat, kann sich im Quartierbüro bei Mechtild Kitzinger unter Tel. 02850/90192770 oder 0171 9122504 oder Kajo Verbeet unter Tel.: 02850/9019-2770 oder 0171 7697792 oder per mail: kitzinger@st-marien-haldern.de; verbeet@st-marien-haldern.de melden.