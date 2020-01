Am Samstag, 25. Januar, zwischen 00.25 und 00.45 Uhr, randalierte ein 31-jähriger Rheinberger an der Borther Straße in Rheinberg im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und beschädigte zwei Türen. Die alarmierten Polizeibeamten beleidigte der Mann aufs Übelste. Schließlich versuchte er erfolglos, die Beamten anzugreifen. Er musste zur Wache transportiert werden, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.Den Rheinberger erwartet nun ein Strafverfahren.