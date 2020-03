V

Am Samstag, den 14.03.2020, ist es auch in 2020 wieder soweit. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr findet der Kartenvorverkauf für das nunmehr bereits vierte Oktoberfest in Borth in der Gast-stätte Zur Post, Borther Str. 213, statt. Wichtig an dieser Stelle: es gibt keine Möglichkeit Karten online zu bestellen. Das war eine fehlerhafte Information, umgangssprachlich heute auch „Fake-News“ genannt.

In den letzten drei vergangenen Jahren war es regelmäßig eine super Gaudi, was die Besucher in Borth erleben durften und die Veranstalter auf die Beine stellten. Es gibt eben doch den vielleicht kleinen, aber feinen Unterschied, was Oktoberfeste angeht. Ob es daran liegt, dass man in kleine-ren Zelten irgendwie freier und lockerer feiern kann, es in Borth eine große Tanzfläche gibt, aus Tischen und Bänken kurzerhand Stehtische werden, die Band fetzige Musik spielt (haben die Nach-barn den Borthern in dem Punkt etwas abgeschaut?) und es selten Zeiten ohne musikalischen Hin-tergrund gibt oder man ein Bier zeitnah serviert bekommt, nachdem man eins bestellt hat? Liegt es an den 0,5 Liter-Gläsern, die es nicht erst ab 22.00 gibt? Oder daran, dass Borth eine Coctailbar hat, denn wer behauptet, bei einem Oktoberfest würde nur Bier getrunken, liegt damit zumindest in Borth falsch. Eine gelungene Veranstaltung kann man nur schwerlich verbessern, und die letzten drei Jahre waren wirklich gut, wenn man den Feedbacks glauben kann. Aber optimieren geht dann doch. So wurde bereits in 2019 daran gearbeitet, das Essen schneller und damit auch besser tempe-riert zu den Gästen zu bekommen. Gelungen! Der Beginn wurde von 16.30 Uhr und das Ende auf 24.00 Uhr vorverlegt, insbesondere um die Nachbarschaft nicht unverhältnismäßig zu stören. Ge-lungen! Man darf gespannt sein wie das Fest im Oktober abläuft.

Bisher konnten sich die 1. KG Rot-Weiß Borth e.V., die Schützenbruderschaft St. Evermarus e. V. sowie die Firma Zelte Evers in Personen Markus und Wolfgang Wrobel als Veranstalter nicht über Zuspruch beklagen. Angefangen mit 750 Besuchern ist man in 2019 bereits bei 1.200 angekommen. Und die Karten waren gefühlt binnen 60 Minuten verkauft. In Konkurrenz zu Festen in der Nach-barschaft möchten die Borther jedoch nicht treten. Denn die maximale Besucherzahl ist mit rund 1.200 erreicht. Da sind sich die Veranstalter einig. Im anderen Fall würde möglicher Weise dörfliche und mithin auch irgendwie gemeinschaftliche Charakter des Festes, wo immer noch gilt: „jeder kennt (fast) jeden“ verlorengehen. Und größer ist nicht immer besser.

Oktoberfeste feiert man am Niederrhein im Oktober. Das Borther Oktoberfest findet am 24.10.2020 statt. An diesem Termin enden die Herbstferien! Ganz Borth freut sich auf Euch!