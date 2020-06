Nachholtermin für abgesagte Veranstaltung im März

Die ursprünglich für März geplante Veranstaltung musste coronabedingt verschoben werden und findet am Sonntag, 21. Juni, um 18 und um 20 Uhr statt.

Da zur Zeit nur eine reduzierte Anzahl an Besuchern teilnehmen kann, haben die Künstler sich bereit erklärt, in etwas modifizierter Art zwei Vorstellungen zu geben. Die Karteninhaber müssen sich auf einen Termin festlegen und haben noch die Wahlzwischen der Vorstellung um 18 oder um 20 Uhr.

Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher und die Sitzplätze sind festgelegt und werden zugewiesen.

Rene Steinberg trifft Doc Esser



Der eine ist Mediziner und Rockmusiker, der andere Kabarettist und gelernter Literaturwissenschaftler. Gemeinsam treffen sie sich, um sich auf die Suche zu begeben: was tut einem Menschen gut? Was braucht man? Wie lebt es sich gesund und glücklich, ohne dass der innere Schweinehund zu laut winselt? Was benötigt der Kopf, während der Körper etwas anderes will und wie bekommt man beide bestenfalls in Einklang?

Um diesen elementaren Fragen zu begegnen, werfen beide ihre jeweiligen Gewerke in die Waagschale und auf die Bühne: Medizin/Humor, Gesundheit/gesellschaftliche Betrachtung, Biologie/Poesie, klassische Literatur und neueste Studien.

Aber in allem vereint Kabarettist und Mediziner sicher die Erkenntnis, die dieser experimentellen Suche im Rahmen eines schönen Abends zugrunde liegt: Lachen ist die beste Medizin!

Karteninhaber, schnell Wunschtermin sichern

Bitte möglichst unter der Telefonnummer 02844-9009800 oder per Email an info@schwarzer-adler.de den Wunschtermin, 18 oder 20 Uhr am 21. Juni, angeben.

Wenige Karten stehen noch zum Vorverkaufspreis von 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren zur Verfügung: Erwerb nur im Schwarzen Adler, Baerler Straße 96, Rheinberg, täglich ab 17 Uhr. Dienstags ist Ruhetag.