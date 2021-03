Absage der Veranstaltungen

Leider müssen der Kabarett-Abend mit Martina Brandl und ihrem Programm "Brand(l)neu" am Samstag, 13. März, und das Kindertheaterstück "Das tapfere Schneiderlein" am Dienstag, 23. März, aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt werden, teilt das Kulturbüro der Stadt Rheinberg mit.

Zur Sicherheit im März noch

keine öffentlichen Auftritte

Trotz der geänderten Coronaschutzverordnung steht nach wie vor der Schutz aller Besucher und Beteiligten im Vordergrund. Dementsprechend ist eine Durchführung von Veranstaltungen im März leider noch nicht möglich.

Die Eintrittsgelder werden am Ende der Spielzeit für die ausgefallenen Veranstaltungen erstattet.



Das Kulturbüro hofft weiterhin, dem Publikum in nicht allzu ferner Zukunft wieder viele unterhaltsame Mittage und Abende in der Stadthalle anbieten zu können.