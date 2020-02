Die Ossenberger Damensitzung war wieder einmal ein Publikumsmagnet, aber die große Schlange vor dem Einlass lange vor Programmbeginn blieb diesmal aus, da zum ersten Mal Eintrittskarten mit Tischreservierung verkauft wurden.

Auch in diesem Jahr hat es das Damenteam des KAG Ossenberg wieder geschafft, unter der Moderation von Sonja Kleinbongardt ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm auf die Beine zu stellen. 340 Frauen, und damit weitaus mehr als in den Vorjahren, die alle karnevalistisch verkleidet waren, hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß an dem bunten Programm, das nach dem Einzug der Prinzessin Susanne I. und Lena I. als ersten Höhepunkt mit dem Sessionslied von Susanne eröffnet wurde.

Ein Highlight jagte das nächste und alle Programmpunkte wurden vom Nummernboy Mike Stief , den stellvertretenden Elferratssprecher und einer der Adjutanten von Susanne, in unterschiedlichen Kostümen wie Biene Maja oder Mickymaus, vorgestellt. Die KAG-Tanzgarden „La Luna“ und „Red Diamonds“ zeigten ihr Können und das Männerballett „Sporker Grenztröpfges“ sorgte dann zum ersten Mal für eine ausgelassene karnevalistische Stimmung. Weitere Programmpunkte waren die „drei Tenöre“ aus Borth, die „Evergirls“ mit ihrer Travestieshow und das Männerballett „Rheinperlen“. Für das weibliche Auge wurde dann auch noch reichlich geboten, unter großem Gejohle und Gekreische entledigte sich ein muskelbepackter Mann. dem es auf der Bühne und den vielen Frauen im Saal offensichtlich viel zu warm war, gaaaanz langsam seiner Kleidung.

Auch diesmal wurden bei der Damensitzung wieder Preise für die besten Kostüme verliehen. Einen Gutschein im Wert von 30 Euro gab es für die „Waldfeen“, die den ersten Platz belegten. 20 Euro bekam die „Popcorngruppe“ und die drittplatzierten „Quallen“ durften sich immerhin noch über zehn Euro freuen.

Die Stimmung erreichte mit dem Auftritt von Mario Nowack, dem bekanntesten Robbie-Williams-Double, einen weiteren Höhepunkt und als die Partynacht, zu der dann auch das sogenannte „starke Geschlecht“ Zutritt hatte, schon im vollen Gange war, gab es mit Christian Camper noch einen Überraschungsgast, der Schlager von gestern und heute zum Besten gab.

