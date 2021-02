Positive Zeichen setzen - gerade in der Coronazeit ist das besonders wichtig. Eine tolle Idee neue Lichtblicke zu schaffen, hatte Peter Meulmann. Unter dem Motto „Du bist, wir sind Rheinberg“ startete der Fotografenmeister eine beeindruckende Fotoaktion, die das „Wir-Gefühl“ wieder bestärken soll.

Abgelichtet werden in der Öffentlichkeit stehende, bekannte Personen aus Rheinberg, wie zum Beispiel Grafiker Luja aus Wallach, die Apothekerin Vera Peschers -Sonderkamp oder Alt-Bürgermeister Hans-Theo Mennicken. Das sehenswerte Ergebnis sind DIN A2 große Plakate, die zunächst in einer breit angelegten Aktion auf Facebook und Instagram zu sehen sind. "Eine Idee, die mich ganz besonders erfreut hat. Sie kam zur rechten Zeit“, schwärmt Bürgermeister Dietmar Heyde. In Abstimmung mit der Stadt Rheinberg wird zurzeit der Aufruf versendet. Die ersten 13 Personen wurden von Peter Meulmann schon fotografiert, es sollen noch viele weitere folgen.

Projekt soll über längere Zeit laufen

„Das Ende ist offen. Es soll ein Projekt über längere Zeit werden, auch völlig unabhängig von Corona“, macht Meulmann bei der Vorstellung der Aktion im Stadthaus deutlich. Wichtig ist Meulmann vor allem das Bekenntnis der abgelichteten Menschen zur Stadt Rheinberg, seien es Personen aus dem Einzelhandel, der Gastronomie oder der Politik - egal ob sie aus der Stadtmitte oder allen anderen Ortsteilen stammen.

Die ausgewählten Personen erhalten von Peter Meulmann vorab einen Fragebogen. Zum Namen, Alter, Beruf, Hobbys, was den Menschen eben ausmacht und was ihn mit Rheinberg verbindet. Zu jedem Foto wird zusätzlich ein sympathisches Kurzvideo der jeweiligen Person erstellt. Die jetzt gestartete Aktion läuft zunächst über Facebook (Du bist Rheinberg. - Wir sind Rheinberg.) und Instagram (dubistrheinberg) sowie auf Peter Meulmanns Facebook-Account und auf dem Account der Stadt Rheinberg. Ausschließen möchte Meulmann jedoch nicht, die Aktion irgendwann auch als öffentliche Ausstellung laufen zu lassen. Er appelliert an die Rheinberger: „Wichtig ist mir, zu zeigen, dass wir noch alle hier sind. Wir leben noch!“, erklärt der Fotografenmeister und schwärmt von Rheinberg als einer liebenswerten, von Charme geprägten, niederrheinischen Stadt.