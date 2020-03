Wir haben in den vergangenen Jahren jährlich mehrere Termine „Metallkunst für den Garten“ in der Schermbecker Werkstatt von Martin Stern durchgeführt. Die Workshops laufen jeweils zusammenhängend an einem Wochenende (Sa + So) inkl. Verpflegung.

Für die aktuellen Termine 2020 gibt es im Mai noch 5 freie Plätze, der Juni ist fast ausgebucht und der August-Termin ist noch frei verfügbar: Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai 2020, 20. und 21. Juni 2020 sowie 29. und 30. August 2020. Die Vorbesprechung zum Seminar findet immer an einem Montag-Abend vor dem Termin statt. Fordern Sie gerne unseren Informationsflyer an.

Bei dem Workshop entstehen sehr individuelle Objekte – alles an einem Wochenende in Schermbeck. Es sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Dieses Angebot bietet die Schermbecker Tourist-Information in Kooperation mit dem Marketingverein „Wir sind Schermbeck“ und der Gartenakademie Münsterland an.

Eine Abwicklung ist übrigens auch über den „Schermbeck-Gutschein“ möglich. Auch stellen wir Ihnen für diese Veranstaltung nach Absprache einen individuellen Geschenkgutschein für ein Metallkunstseminar aus.

Für Fragen und zur Buchung melden Sie sich gerne unter Tel. 02853 910-201 (Tourist-Information).

Weitere Infos: https://www.wir-sind-schermbeck.de/k2/aktuell/seminar-kreative-metallgestaltung