Die Feuerwehr Schwelm musste am Mittwoch, 10. Februar zu zwei Einsätzen ausrücken.

Am Mittwochmittag um 16:12 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zur Schwelmestraße gerufen. Hier waren zwei Kinder im Teich der Schwelme bis zur Hüfte im Morast stecken geblieben. Eins der Kinder konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst aus der Zwangslage befreien, dass zweite Kind wurde durch die Feuerwehr gerettet. Beide Kinder wurden vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss an die Eltern übergeben, verletzt wurde niemand.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften

vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 16.50 beendet werden.

Weiter ging es um 17:19 Uhr zum Oberberge in Schwelm. Hier hatte ein Waldarbeiter einen Unfall mit einer Motorkettensäge und verletzte sich schwer.

Da sich die Einsatzstelle ca. 450 m von der Straße entfernt befand, wurde die

Feuerwehr Schwelm zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit alarmiert. Die

verletzte Person wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst erstversorgt und

anschließend mittels Schleifkorbtrage zum Rettungswagen verbracht. Die verletzte

Person wurde unter Notarzt Begleitung in ein Wuppertaler Krankenhaus

transportiert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor

Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 18.45 Uhr beendet.