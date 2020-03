Alternatives Abendgebet

„Lieber Gott, mach mich fromm,

dass ich in den Himmel komm!“

So betete ich als Kind, noch klein -

doch will ich wirklich in den Himmel hinein?

Ich stell es mir recht langweilig vor:

alle Engel singen Hallelujah im Chor,

sie rutschen auf den Knien und jubeln unentwegt -

das hält doch keine Seele ewig durch!

Ich kann nicht gut singen und meine Knie knacken,

ich würde lieber auf einer grünen Wiese hocken,

den Vögeln lauschen, die Sonne genießen,

ab und zu ein Blümlein pflücken.

Ich möchte die Wolken am Himmel vorüber

ziehen sehen,

wo am Abend Mond und Sterne hell aufgehen,

und spüren, dass mich Gottes Liebe umgibt

in der Natur, wo ich auf der Wiese lieg.

Und so bete ich im Alter ein neues Gebet

und hoffe, dass mich Gott dabei erhört:

„Lieber Gott, ich bin klein,

lass mich ein Blümchen auf deiner

himmlischen Wiese sein!“

Das wär für mich ein tröstliches Bild:

der HERR im Himmel und ich auf der Wies!

(B.Kando 3/2020)