Der Angler

Am Ufer des Baches sitzt unbeweglich still

ein Angler, der seine nächste Mahlzeit fangen will.

Versonnen sieht er die kleinen Wellen kräuseln sich,

hofft auf eine Forelle, die im Wasser elegant über alle Hindernisse fliegt.

In der Dämmerung genießt er die letzten Sonnenstrahlen,

die bunte Farbkringel auf die Wasseroberfläche malen.

Geduldig wartet der Angler auf das leise Rucken,

mit dem die Fische am Köder zupfen.

Erfreut sieht er im letzten Abendsonnenschein

das Aufblitzen der Schuppen, silbrig fein.

Er holt vorsichtig die Angelschnur mit dem Fang

näher an das Ufer heran.

Verzweifelt wehrt sich die Forelle, tanzt auf dem Wasser

- des Angler’s Stiefel werden nass und nasser -

bis mit einem letzten Schlag der Schwanzflosse

die Forelle sich ergibt und landet verdrossen

mit großem Schwung im Ufergras.

Der Angler lacht und streicht ganz zart

mit den Fingerspitzen über das Schuppenkleid,

er würdigt der Forelle Kraft und Schönheit.

Zufrieden packt er dann seine Sachen ein,

gelohnt haben sich Geduld, Ausdauer, Ruhe und Gelassenheit.

Eine Mahlzeit für den Menschen, das Ende für den Fisch:

das Rad des Lebens dreht ohne Pause weiter sich!

(B. Kando 1/2020)