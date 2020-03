Hoffnung

Kleine Blume Hoffnung,

sag - wo kommst du her?

Gibt’s von deiner Sorte

für mich ein paar mehr?

Deine Knospe winzig

stösst durch harte Erd,

wächst der Sonne entgegen,

dass eine Blüte daraus werd.

Trotzt Kälte, Schnee und Regen,

weicht nicht von der Stell,

entfaltet ihre Blätter,

weil es ein Blümchen werden will.

Schenkt jedem Tag die Farbe,

weckt Hoffnung ganz zart auf,

wo diese Blume leben kann,

kann ich es sicher auch!

Ich klammer mich fest an das Wissen,

das ganz tief in mir ruht,

dass Kräfte in mir schlummern -

das schenkt mir wieder Mut!

Hoffnungsheller Sonnenstrahl

treibt graue Wolken fort,

widerstandsfähig wie ein Blümlein

weckt er die Hoffnung vor Ort.

Ich lasse mich nicht unterkriegen

von jeglicher Traurigkeit,

eine kleine Frühlingsblume

hat mir die Hoffnung gezeigt!