Lachen im Alter

Wir lachen gemeinsam, herzhaft und laut,

als meine Cousine mir ihr Alter um die Ohren haut.

85.Geburtstag, ist das nicht schrecklich -

so alt geworden und noch lebendig!

Wir lachen und sind uns dennoch bewusst,

dass die Zeit immer schneller laufen wird.

Doch heute ist heute und es bleibt dabei,

dass eine jede von uns sich richtig freut

über den Tag, über die Sonne und all die kleinen

Dinge, die uns heute zeigen,

wie wertvoll auch das Alter sein kann,

wenn man es annimmt mit wachem Verstand.

Ja, es ist nicht einfach, der tägliche Trott,

wenn mit quietschenden Knochen man trotzdem

weitermachen muss.

Die Augen malen alles in grau, die Ohren verstehen

nicht mehr viel,

die Hände oft zittern und manches Mal will

man die Brocken hinschmeissen, denn es macht

wenig Spaß,

wenn alles beschwerlich ist wie so ein verflixter Tag.

Und doch lachen wir zusammen und erinnern uns gern

an vergangene Zeiten. Die - ach, so fern -

wir gemeinsam erlebten voller Neugier in der Jugend.

Es war doch schön, leider ist sie schon lange verflogen.

Und wenn ich könnte, flöge ich über die Autobahn

zu dir, liebe Cousine, und nähme dich in den Arm!

Und ich sähe nicht die Falten, das graue Haar,

ich würde nur spüren das Familienband,

das uns umschlingt seit Generationen fest und stark.

Zusammen wir lachen und weinen Freudentränen,

keiner kann sie verbieten, niemand sie uns nehmen

So viele Lieben sind schon von uns gegangen -

fast hör ich sie lachen in den himmlischen Landen!

(B. Kando 1/2021