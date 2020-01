Meine Pfunde

Ich liebe meine Pfunde, das ist sonnenklar,

ich hab sie ja erworben Jahr für Jahr

und trag sie täglich mit mir herum,

gut gepolstert, gemütlich und kugelrund.

Meine Pfunde gehören zu mir,

hab jährlich erworben die nächste Größe mir.

Aber ganz selten, da würd ich gerne sagen:

„Diese Last ist nicht immer leicht zu tragen.“

Denn manchmal träum ich von alten Zeiten,

als ich noch gelenkig rannte durch die weiten

Felder und Wälder. Und nie müde ward -

vergangen, vergessen, lange verjährt.

Schau ich heut in einen Spiegel ist oft verzerrt das Bild,

weil es mir nur zeigen kann das ausdrucksstarke Profil.

Wann immer ich eine Steigung bezwingen muss

ganz ohne Aufzug, dafür alles zu Fuß,

und schieben und ziehen nicht genügend hilft,

weil die Puste einfach nicht ausreichen will,

dann, ja dann wünsch ich mir einen Zaubertrunk,

der mich in einer Sekunde macht schlank und jung!

Oder wenn die Matratze gequält knarrt und quietscht,

empört über mein zartes Zusatzgewicht,

wenn der Doktor den Kopf schüttelt und meint:

„Das ist zu viel des Guten, wie mir scheint!“

Dann geh ich in mich und werde versprechen:

„Ab übermorgen wird nur noch gerochen

an all dem Guten, was Glück verheisst -

an Gebratenem, Gesottenem und Nachtischeis.

Und ich zähle jede überflüssige Kalorie,

die verlockend auf dem Teller vor mir liegt.

Wie, das war gestern? Aber ich hab es versprochen -

und deshalb wird es auch nicht gebrochen:

übermorgen, ganz bestimmt,

meine allerletzte Diät beginn!

(B. Kando 1/2020)