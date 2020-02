Mut

Jeder Einzelne wird an jedem Tag

immer wieder nach seinem Mut gefragt:

im täglichen Leben Entscheidungen zu treffen,

dem Nachbarn trotz eigener Einschränkung zu helfen,

sich zu engagieren neben allem Stress,

bedeutet Tapferkeit, Jeder kann sein ein kleiner Held!

Mut bedeutet auch, nach einem Sturz aufzustehen

und tapfer erneut weiter zu gehen.

Mut ist, über Hürden zu springen

im Vertrauen, dass es wird gelingen,

den Mund aufzumachen bei Ungerechtigkeit,

einzustehen für mehr Menschlichkeit.

Gemeint ist der Mut im Alltag, im Hier und Heute,

wenn mutig ihre Meinung äußern einfache Leute,

sich gegen den Strom stellen , gegen die Allgemeinheit,

so braucht es die Festigkeit im Geiste,

die gern überhört wird, weil ihre Stimme so leise!

Bewundernswert der Mut einzelner Helden,

die ihr eigenes Leben im Ernstfall hintenan stellen.

Echter Mut ist schwer, weil er Tapferkeit verlangt,

über Schatten zu springen, keine Sekunde bangt,

auch wenn der Verstand noch zweifelt, nicht sicher ist -

der Mut den Menschen zum Handeln zwingt.

Dies ist es, was uns Bewunderung abringt,

wo so mancher Mitmensch im Stillen denkt:

„Warum hab ich nicht so mutig reagiert,

als den Ernst der Situation ich gespürt?

Meine Ängste waren größer als mein Mut -

ich bin dankbar, dass ein Anderer das Richtige tut!“

Mit Herz und Mut wachsen jedem Menschen Flügel,

die auch die größten Schwierigkeiten besiegen!

(B. Kando 2/2020)