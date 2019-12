Sternsinger

Die heiligen drei Könige mit ihrem Stern

ziehen durch die Lande, man sieht sie gern.

Bei Wind und Wetter, selbst bei Regen und Schnee

gehen sie tapfer ihren Weg

und singen vor jedem Haus ihr Lied:

„Gott segne Euch, einen Taler uns gib!“

Das Geld ist für die armen Kinder in dieser Welt -

die Sternsinger sammeln jedes Jahr ganz viel Geld,

damit kein Kind muss hungern und frieren,

darf in dieSchule gehen, vielleicht studieren.

Und keines muss arbeiten für wenig Lohn -

dafür sich alle Mühen der kleinen Könige lohnt!

Die heiligen drei Könige erinnern uns daran,

dass die echten Könige mit edlen Gaben zum Stalle kamen.

Drum geben wir den Mädchen und Jungen

von Herzen gern unsere Spenden, wenn sie gesungen

und ihren Segensgruß an das Haus geklebt.

Wir wissen, unsere Gabe viel Gutes tut.

Die Kinder aber lernen, dass ihre Hilfe lindert

manche Not,

tätige Nächstenliebe ist das erste Gebot!

Und der gesungene Segen erreicht am End

jedes Haus, jeden Ort in der ganzen Welt!

(B. Kando 12/2019)