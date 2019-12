Weihnachtsengel

Weihnachten sind die Engel

ganz nah,

sonst weit entfernt und unsichtbar

stehen sie an jeder Krippe hier,

schützend und begleitend jeder

Engel jubiliert.

Schon damals in der heiligen Nacht

hielten sie beim Christkind Wacht

und schenkten in der Dunkelheit

Licht, trugen die Freude

in die Welt hinein.

Lasst uns diese Freude weitergeben,

lasst uns in Frieden miteinander leben.

Lasst uns alle an der Krippe singen -

laut sollen unsere Lieder erklingen:

„Gloria“