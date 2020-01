Winterlinge

Sie trotzen der Kälte, sie trotzen dem Schnee,

auch dicke Regentropfen tun ihnen nicht weh.

Dicht über der Erdkrume kann man sie entdecken,

wo sie ihre sonnengelben Köpfchen recken:

die Winterlinge.

Während am Himmel sich dieRegenwolken jagen,

die kleinen Sonnen auf der Erde sagen:

er kommt, der Frühling, ganz bestimmt,

das sagt mein Name -

Winterling.

Auch neben mir das kleine Veilchen

meint, es dauert nur ein Weilchen

bis die Tage, hell und warm,

bringen den Frühling uns in’s Land.

Winterlinge und Veilchen.

Vor Jahren einmal in den Garten gesetzt,

haben sich die Blümchen fleissig vermehrt.

All die Schneeglöckchen, Winterlinge und Veilchen

wollen uns das Frühjahr zeigen.

Winterlnge, Veilchen, Schneeglöckchen.

So tröstet uns bei miesem Wetter

ein kleines Blümchen umso netter.

Und ich kann bei so viel Mini-Sonnenstrahlen

mir in bunt den Frühling malen!

Danke, Winterlinge!

B. Kando 2020