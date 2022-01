Kirsten Stich, die neue SPD Kandidatin für die Landtagswahlen möchte sich gerne bereits jetzt möglichst vielen Schwelmern vorstellen.

Wer Lust, Zeit und Interesse hat sie kennenzulernen, hat am Freitag, 7. Januar, von 10 bis 12 Uhr auf dem Schwelmer Wochenmarkt dazu Gelegenheit. Kirsten Stich folgt auf Rainer Bovermann, der nicht mehr kandidiert hat.

Kirsten Stich arbeitet als Sozialarbeiterin an einer Hauptschule in Hagen und ist stellvertretende Bürgermeisterin von Wetter. Ein solidarisches Miteinander ist ihr eine Herzensangelegenheit. Daher wird sie um 17.00 Uhr in Schwelm auf dem Bürgerplatz an der parteiübergreifenden Demonstration und Kundgebung "Solidarisch aus der Pandemie - für gegenseitige Rücksichtnahme und Corona Impfungen" teilnehmen.