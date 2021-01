Vor dem Hintergrund der politisch gefassten Beschlüsse zur Corona-Pandemie mit einem verlängerten Teil-Lockdown wird die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter ebenfalls ihre aktuelle Gottesdienstregelung bis einschließlich 31. Januar fortsetzen. Das heißt: Die Gottesdienste an Werktagen werden weiter als Präsenzgottesdienste gefeiert.

Die Sonntagsgottesdienste bleiben hingegen für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Stattdessen wird die Sonntagsmesse von St. Peter und Paul in Witten-Herbede jeweils ab 11.15 Uhr per Livestream übertragen.

Der Link ist jeweilsauf der Homepage der Pfarrei www.ppherbede.de zu finden bzw. der Livestream direkt auf dem Youtubekanal youtube.com/ppherbede.

„Ab 1. Februar sollen dann auch wieder die Sonntagsgottesdienste in den Gemeindenals Prä-senzgottesdienste gefeiert werden, sofern die Umstände das hergeben“, kündigt Pfarrer Holger Schmitz für den kommenden Monat an.

Eine abschließende Bewertung und Entscheidung dazu könne nur zeitnah in der Woche vorher getroffen werden.