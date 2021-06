Bereits vor Kurzem hatte die Stadtverwaltung darüber informiert, dass das Aufstellen von Containern im Zuge des Rathausbaus in der oberen Schulstraße zu einer Verengung der Fahrbahn führt. Ab Dienstag, 8. Juni, wird daher der Verkehr Richtung Westfalendamm vorerst über eine Ampel an der Schulstraße/oberhalb des Parkhauses geregelt. Den Gegenverkehr Richtung Schulstraße steuert eine Ampel an der Untermauerstraße/etwa in Höhe des Asian-Imbiss'.

Der Verkehr aus dem Parkhaus des Schwelm-Centers kann nur nach links in die Schulstraße abbiegen. An Markttagen gilt weiterhin die Praxis der Schrankenlösung an der Untermauerstraße und der oberen Bahnhofstraße.

Die Verkehrsführung wurde zwischen Stadtverwaltung, Polizei, Feuerwehr und auch mit den Marktbeschickern abgestimmt.

Um die Rathausbaustelle mit weiteren Containern einrichten zu können, wird dieser Bereich an der oberen Schulstraße am 8. Juni nach Ende des Wochenmarktes gegen 14.30 Uhr für etwa drei Stunden komplett gesperrt.