Die Karriere der Singer/Songwriterin Amy Macdonald zählt zu den erfolgreichsten Karrieren einer europäischen Solo-Musikerin im neuen Jahrtausend. So kann die Schottin bereits auf sechs Millionen verkaufte Alben und insgesamt weit mehr als zehn Millionen abgesetzte Tonträger zurückblicken. Nun kündigte die Sängerin für das Frühjahr 2021 eine Deutschlandtour an und wird unter anderem in Oberhausen zu Gast sein.

Konzert in Oberhausen:

Sonntag, 02. Mai 2021 | Oberhausen, König-Pilsener-ARENA

Exklusiver Eventim-Presale: 09.09.20, ab 10 Uhr

Allg. VVK-Start: 11.09.20, ab 10 Uhr



Ticket-Hotline:

01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem deutschen Mobilfunknetz).