Seinen Antrittsbesuch stattete der neue Landrat des Kreises Unna, Mario Löhr, am Montag der südlichsten Stadt im Kreisgebiet ab. Empfangen wurde der Landrat von Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos.

Der Besuch begann mit einer kurzen Begehung des Ratssaales, der im Moment saniert wird. Die neuen Stühle sind bereits gelagert und so lud Axourgos seinen Gast zur Sitzprobe ein, ehe beide ihr Gespräch mit Büro des Bürgermeisters fortsetzten. Sowohl der Bürgermeister als auch der Landrat unterstrichen ihr reges Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit und stellten Gemeinsamkeiten auf vielen Feldern in Bereichen wie Wirtschaft, Gesellschaft oder Kultur fest. „Die Stadt Schwerte ist sehr an einer effektiven Zusammenarbeit mit dem Kreis interessiert“, so der Schwerter Bürgermeister Axourgos.

Landrat Löhr hatte bei der Stichwahl zum Landrat am 27. September 2020 auch in Schwerte eine deutliche Mehrheit hinter sich bringen können. Rund 61 Prozent aller Wählenden in der Ruhrstadt hatten sich für den SPD-Politiker entschieden. Ähnlich deutlich war auch kreisweit das Ergebnis für den ehemaligen Bürgermeister aus Selm; da hatte Mario Löhr knapp 62 Prozent der Stimmen erhalten.