Lieselotte Böckmann und Olga Krakovyak sind die Namen der beiden Künstlerinnen, die die Ausstellung "Mit den Augen einer Frau" präsentieren, einer neuen Ausstellung in der Rathausgalerie.

„In mir entstehen Bilder, die auf eine Leinwand müssen“, beschreibt Olga Krakovyak ihre Leidenschaft. Sie präsentiert Grafiken, Öl-Acrylbilder, Aquarelle – und Gesichter. „In jedem dieser Bilder ist ein Stück von mir. Das soll aber nicht heißen, dass ich planlos nach Gefühl Farbe auf Leinwand verspritze. Auch meine abstrakten Bilder lassen in ihren Formen und Farben Strukturen erkennen, die nicht ohne Planung entstehen“, sagt die Künstlerin über sich. Olga Krakovyak hat in der Kunstakademie Wetter den Studiengang Malerei und Grafik absolviert und erfolgreich abgeschlossen und bildet sich in der Meisterklasse bei Olga Vinnitskaya fort.

Lieselotte Böckmann indes ist Autodidaktin. In der Kunst liebt sie die Freiheit, sich mit verschiedenen Materialien auseinanderzusetzen und diese kreativ umzugestalten. Ihre Motive sind gegenständlich wie Menschen, Landschaften oder Stillleben. Ihre Hobbys sind neben der Kunst noch Schach, Fotografie, Literatur und Kochen.

Die Ausstellung ist bis zum 31. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses I zu sehen. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.