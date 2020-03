Am 20. 2.2020 feierten die Kinder im Kindergarten Schwerter Wald e.V. ihren lang ersehnten Piratenkarneval. Schon im Januar begannen die Vorbereitungen dazu. Es wurden kleine und große Piratenboote gebaut, Piratenlieder geübt, Kostüme und Dekoration hergestellt, Degen gebastelt und Schatzkarten gemalt. Den Höhepunkt bildete die große Piratenfeier. Drinnen gab es Piratenbuffet, Musik und Tanz. Draußen fanden die Kinder eine Flaschenpost mit einer Schatzkarte. Diese führte sie zu einer geheimen Schatztruhe mit Goldtalern und Edelsteinen.

Am Aschermittwoch läuteten die Kinder die Fastenzeit ein. Mit einem Feuer verbrannten sie die Karnevalsdekoration und starteten gemeinsame in eine Zeit, die Stille zu hören und Atem zu holen.