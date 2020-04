Die Grünschnittsammelaktion, die die Stadt Schwerte am Samstag an vier Standorten im Stadtgebiet angeboten hatte, hat eine große Resonanz hervorgerufen. „Offenbar gibt es in Schwerte einen hohen Bedarf für die Entsorgung von Grünabfällen“, stellt die zuständige Dezernentin Bettina Brennenstuhl fest. „Dem werden wir Rechnung tragen und den Wertstoffhof ausschließlich für die Entsorgung von Grünabfällen öffnen“.

Schon seit dem heutigen Dienstag (7. April) können Schwerter*innen ihre Grünabfälle wieder am Wertstoffhof in der Schützenstraße 67 abgeben, und zwar zu den normalen Öffnungszeiten. Die sind Dienstag von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch von 12 bis 16 Uhr und Donnerstag von 12 bis 18 Uhr. Am Ostersamstag bleibt der Wertstoffhof geschlossen.

Wegen der Coronakrise geschieht die Abgabe von Grünschnitt unter strengen Auflagen. Die Mitarbeiter des Wertstoffhofes werden mit Handschuhen und Masken ausgestattet. Maximal fünf Fahrzeuge werden auf den Wertstoffhof gelassen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Einwohner*innen der Stadt Schwerte, die auf jeden Fall ihren Personalausweis mitbringen müssen! Gewerbliche Entsorgungen sind nicht zugelassen. „Wir bitten alle Schwerter*innen, wirklich nur in dringenden Fällen von dem aktuellen Angebot Gebrauch zu machen“, so Michael Starzonek, stellvertretender Leiter des Baubetriebshofs der Stadt Schwerte, dem der Wertstoffhof angegliedert ist.

Die Zufahrt zum Wertstoffhof kann nicht, wie sonst an Samstagen üblich, über die Konrad-Zuse-Straße erfolgen, sondern über die normale Zufahrt von der Schützenstraße aus. Deshalb ergeht der dringende Appell an Besucher*innen des Wertstoffhofs, die Entsorgung ihres Grünschnitts auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, wenn die Zufahrt zum Wertstoffhof wegen eines möglichen großen Andrangs kein Fahrzeug mehr aufnehmen kann. Warteschlagen auf der Schützenstraße dürfen nicht entstehen.