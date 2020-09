Geisecker Apfelsaft für Kinder und Bedürftige

Aus Geisecke kommt der Apfelsaft, den Kinder aus der Kindertagesstätte „An der Ulme“ am Buschkampweg und Besucher der Schwerter Tafel trinken können. Möglich machen das Udo Edelmeier, Graça Oliveira und Peter Molczyk. Sie unterhalten zwei Streuobstwiesen in Geisecke.

„Es gibt vielfältige Möglichkeiten, etwas für den Naturschutz zu tun“, weiß Bürgermeister Dimitrios Axourgos. „Die Pflege einer Streuobstwiese gehört dazu. Und wenn dann noch so viel Gutes mit den Früchten passiert, verdient das Unterstützung, besonders dann, wenn Kinder und bedürftige Menschen davon profitieren – mal ganz zu schweigen von dem wertvollen Lebensraum, den Streuobstwiesen für viele Tier- und Pflanzenarten darstellen.“ Das Stadtoberhaupt hatte den Naturschützern einen Besuch abgestattet, nachdem Udo Edelmeier ihn im Rahmen der Bürgermeistersprechstunde des Stadtoberhauptes in Geisecke auf das Projekt aufmerksam gemacht hatte.

Die Unterstützung misst sich in Litern. Denn das Obst wird nach Stockum zum Stockumer Hofmarkt nach Unna gebracht, wo es eine Hofmosterei gibt. „Rund 700 kg haben wir bereits dort abgegeben“, erzählt Udo Edelmeier. Das hat schon ein Paar Liter ergeben. „400 kg Äpfel ergeben in etwa 125 Liter Apfelsaft. Und wir sind noch lange nicht am Ende“. Der Saft geht zu gleichen Teilen an die KiTa und an die Tafel. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Hausverwaltung Welfens und seiner Geschäftsführerin Tanja Teigeler.

Die Arbeit ist intensiv, berichtet Peter Molczyk. „Helfende Hände sind deshalb erwünscht“, sagt er und verweist auf eine E-Mailadresse, über die eine Kontaktaufnahme möglich ist: u-edelmeier(at)schwerte.de .