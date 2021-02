Schwerte. Grünschnittabfuhr auf Anforderung, Grünschnittentsorgung am Wertstoffhof und mobile Grünschnittsammelstellen in den Ortsteilen – die Stadt Schwerte macht auf ihre Angebote aufmerksam.

„Grünschnittabfuhr auf Anforderung“

Bei der „Grünschnittabfuhr auf Anforderung“ wird Grünschnitt direkt vom jeweiligen Grundstück abgeholt.

Voraussetzung für die Nutzung des Angebotes:

Die maximale Abfuhrmenge beträgt 3 cbm Baum- oder Strauchschnitt. Der max. Durchmesser der Zweige/Äste darf 10 cm nicht überschreiten. Der Baum-/Strauchschnitt muss gebündelt werden (mit Strick oder Faden, kein Draht oder Plastik) und die Bündel dürfen max. 1,5m lang sein. Der Grünschnitt muss an der Grundstücksgrenze zur Straße bereitgelegt werden.

Die „Grünschnittabfuhr auf Anforderung“ kostet pauschal 10,00 € und muss direkt am Abholtag bar bezahlt werden.

Interessenten für dieses Angebot können sich ab sofort beim Baubetriebshof der Stadt Schwerte zwecks Terminabstimmung melden (telefonisch unter Tel.-Nr. 104-393 oder 104-392).



„Mobile Grünschnittsammelstellen in den Ortsteilen“

In der Woche vom 15.03.-19.03.2021 besteht in den Ortsteilen das Angebot, an zentraler Stelle Grünschnitt kostenlos in einen bereitgestellten Müllwagen zu werfen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Bürgerinnen und Bürger, die Kleinmengen an Grünschnitt (max. 1 cbm) entsorgen möchten. Gewerbliche Anlieferer und Großmengen müssen abgewiesen werden.

Die Standorte und Zeiten sind:

Montag, 15.03. von 8.00 – 10.00 Uhr, Parkplatz Waldstation, Bürenbrucher Weg;

Montag, 15.03. von 10.30 – 12.00 Uhr, Bachstraße/Rote-Haus-Straße, ehemalige Wertstoffstation;

Mittwoch, 17.03. von 8.00 – 10.00 Uhr, Parkstreifen vor Sportplatz Wasserstraße;

Mittwoch, 17.03. von 10.30 – 12.00 Uhr, Parkstreifen Wandhofer Bruch/Am Kornfeld;

Donnerstag, 18.03. von 8.00 – 10.00 Uhr, Wendehammer Sauerlandstraße;

Donnerstag, 18.03. von 10.30 – 12.00 Uhr, Heidekamp, Höhe Wertstoffstation;

Freitag, 19.03. von 8.00 – 10.00 Uhr, Parkplatz Sportplatz Buschkampweg.