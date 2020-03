Noch bis zum 26. März (18 Uhr) können Osterfeuer bei der Stadtverwaltung Schwerte angemeldet werden. Sie unterliegen strengen Auflagen, auch im Sinne des Klima- und Gesundheitsschutzes. Verstöße können zu hohen Bußgeldern führen. Werden Abstandsflächen nicht eingehalten, muss sogar damit gerechnet werden, dass das Feuer von der Feuerwehr gelöscht wird.

Wer mehr als 150 Kubikmeter Holz abbrennt, handelt nach den Statuten der Stadt ordnungswidrig und muss mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld rechnen. Die Stadt Schwerte wird in diesem Jahr ganz genau hinschauen und durch den kommunalen Ordnungsdienst „konsequent das Volumen der aufgeschichteten Brennmaterialien kontrollieren und ahnden“, erklärt die zuständige Beigeordnete Bettina Brennenstuhl. Sie verweist zudem auf die Pflicht, das Osterfeuer kurz vor dem Abbrennen umzuschichten. „Wenn ein Veranstalter sich nicht an unsere Anweisungen zur Verkleinerung hält oder am Tag des Abbrennens zu neuer Größe aufschichtet, werden wir das entsprechend dokumentieren und ein Bußgeld bescheiden“, unterstreicht Jenny Golombek, Leiterin des Ordnungsamtes der Stadt Schwerte.

„Aus Gründen des Klimaschutzes und des Gesundheitsschutzes sind Osterfeuer auf wenige Feuer, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, zu begrenzen“, regt die Klimaschutzbeauftragte der Stadt Schwerte, Anja Paechnatz, an. Sie verweist auf die extrem erhöhten Feinstaubmesswerte, die regelmäßig zu Ostern zu verzeichnen sind – je größer die Feuer, desto höher die Werte. „Daher ist es zu begrüßen, wenn die Feuer möglichst klein gehalten werden“, so Anja Paechnatz.

Osterfeuer sind ausschließlich möglich am Gründonnerstag (9. April), Ostersamstag (11. April), Ostersonntag (12. April) und Ostermontag (13. April) – immer nur in der Zeit von 18 bis 24 Uhr. Ansprechpartner in Sachen Osterfeueranzeige ist Uwe Klomfaß, Mitarbeiter im Ordnungsamt der Stadt Schwerte: Tel. 0 23 04 / 104-358, E-Mail: u-we.klomfass@stadt-schwerte.de .