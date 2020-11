Linden, Kirschen, Weiden - sieben Bäume müssen in den nächsten Tagen auf Schwerter Stadtgebiet gefällt werden. Sie alle weisen Schadsymptome auf.

Bei den Bäumen handelt es sich um eine Linde an der Unnaer Straße, um eine Kirsche „Am Dümpelmanns Kamp“, um zwei Linden an der Mesenbecke in Westhofen, um eine Esche am Standort Hagener Straße und um zwei Weiden am Buschkampweg in Geisecke. Sie alle zeigen Fäule am Stamm, Totholzbildung, Austrocknung und den Befall mit Brandkrustenpilz.

Alle Bäume sind bereits mit Banderolen belegt, die über die bevorstehenden Fällungen informieren.