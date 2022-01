986,40 Euro konnten jetzt Bürgermeister Dimitrios Axourgos und Dirk Wever, Abteilungsleiter im Haupt- und Personalamt der Stadt Schwerte, an Udo Edelmeier übergeben. Die Spende war möglich geworden, weil auch im vergangenen Jahr wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung auf den Centbetrag hinter dem Komma ihrer monatlichen Abrechnung dem guten Zweck zur Verfügung gestellt hatten.

Udo Edelmeier unterhält mit einigen Mitarbeitern zwei Streuobstwiesen in Geisecke. Im vergangenen Jahr erntete die Mannschaft mehr als drei Tonnen Äpfel, die allesamt zu Apfelsaft gepresst wurden. Den Saft spendeten Edelmeier und Co. an Kindertagesstätten und Bedürftige. „Mit überschaubarem Aufwand können wir so eine gute Sache unterstützen“, erklärte Bürgermeister Dimitrios Axourgos. Udo Edelmeier freut sich mit den Worten: „So ist schon mal die Hälfte unserer Kosten für dieses Jahr gedeckt."

Das Projekt wird im Rathaus von Dirk Wever koordiniert, der ein weiteres Mal nach 2020 feststellen konnte, dass die Spendenbereitschaft in den Rathäusern und Dienststellen der Stadt größer geworden ist. 905,51 Euro waren davor zusammengekommen – das ist ein Plus von knapp zehn Prozent. „Wir danken den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stadt Schwerte für ihre Spendenbereitschaft“, so Wever. Das Projekt wird auch in 2022 weiterlaufen.