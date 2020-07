Blinde Zerstörungswut aus dem städtischen Friedhof in Westhofen an der Mesenbecke: Als Mitarbeiter des Baubetriebshofes der Stadt Schwerte am vergangenen Freitagmorgen den Friedhof betraten, wurde ihnen schnell das Ausmaß der Verwüstungen bewusst.

„In solchen Fällen zögern wir nicht und schalten die Polizei ein“, erklärt Michael Starzonek, stellvertretender Leiter des Baubetriebshofes der Stadt Schwerte. Mit drei Beamtem waren die Ordnungshüter auch schnell zur Aufnahme des Vorfalls vor Ort. „Wir arbeiten in solchen Fällen konsequent im Rahmen unserer Ordnungspartnerschaft mit der Polizei zusammen und gehen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen solchen Irrsinn vor“, entrüstet sich Bürgermeister Dimitrios Axourgos.

In Westhofen wurde von dem/den unbekannten Täter(n) Grabschalen und Dekorationsartikel zerstört. Blumen wurden ausgerissen und Grablichter zerstört. Hinweise zu den Vorkommnissen nimmt nicht nur die Polizei entgegen, sondern auch die Stadtverwaltung unter der Rufnummer 104333 oder 104346.