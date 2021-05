Seit dem Frühlingsbeginn beschäftigen sich die Kinder des Kindergarten Schwerter Wald intensiv mit dem Schutz der Wildbiene. Sie lernten den Unterschied zwischen Wild- und Honigbiene, das Aussehen, die Nahrung und den Lebensraum kennen. Hier wurde den Kindern deutlich, wie wichtig die Wildbiene für unsere Natur ist. Das Buch dazu: „warum brauchen wir Bienen“ wurde für die Kinder vom Artenschutz in Franken gespendet. Am Weltbienentag bereiteten die Kinder zum Mittagessen ein Pesto aus selbst gesammelten Wildblumen und Kräutern, so wie es die Bienen auch gern mögen. Dazu gab es über dem Feuer gekochte Nudeln.

Das Wildbienenprojekt startete im letzten Jahr, als der Kindergarten Schwerter Wald e.V. den Zuschlag von der Deutschen Postcode Lotterie für dieses Projekt in NRW bekommen hatte. Es folgte die Aufstellung eines großen Wildbienenhotels und Infotafeln auf dem großen Naturgelände des Kindergartens durch den Artenschutz in Franken. Für alle Interessierten sind die Infotafeln frei zugänglich in der Waldstraße 30.

Die Kinder warten nun gespannt auf den Einzug der Wildbiene in das Hotel. Dies verzögert sich in diesem Jahr, durch die kühlen Temperaturen der letzten Wochen.