Weil sie krank bzw. abgestorben sind, müssen zwei Bäume im Stadtgebiet gefällt werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Es handelt sich zum einen um eine Kirsche in der Graf-Diederich-Straße. An diesem Baum wurde Fäule am Stamm festgestellt und ein Befall mit Pilzfruchtkörpern. Bereits abgestorben ist eine weitere Kirsche auf dem Graf-Adolf-Platz. Beide Bäume sind mit grün-roten Banderolen markiert, die auf die bevorstehenden Fällungen hinweisen.