Im Bürgersaal des Rathauses (Rathausstraße 31) hat die Briefwahl begonnen. Einer der ersten, der das Angebot nutzte, war am Mittwochmorgen Bürgermeister Dimitrios Axourgos.



Und auch sonst wurde schon rege von der Möglichkeit der Briefwahl am ersten Tag Gebrauch gemacht. Über 100 Menschen haben im Bürgersaal ihre Stimmen für die Kommunalwahl, die Wahl zum Kreistag, zum Landrat, zum Integrationsrat der Stadt Schwerte und für das Parlament des Regionalverbandes Ruhr abgegeben. Über 1000 Mal sind Briefwahlunterlagen online beantragt worden; sie werden so schnell wie möglich zugeschickt. Das ist unter der Adresse https://www.schwerte.de/ möglich.

Die Öffnungszeiten für die Briefwahlausgabe im Rathaus sind wie folgt:

Montag: 8:00 – 16:00 Uhr

Dienstag: 8:00 – 16:00 Uhr

Mittwoch: 8:00 – 16:00 Uhr

Donnerstag: 8:00 – 18:00 Uhr

Freitag: 8:00 – 13:00 Uhr