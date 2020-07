Schwerte bleibt im Netzwerk „Engagierte Stadt“

73 Städte, Gemeinden und Stadtteile gehören mittlerweile dem bundesweiten Netzwerk „Engagierte Stadt“ an. Bis 2023 soll sich die Zahl auf 100 steigern. Schwerte gehört auch in der gerade begonnenen dritten Phase weiterhin dem Netzwerk an und setzt damit auf Beteiligungs- und Engagementförderung und innovative Lösungen vor Ort. „Gemeinsam kann vor Ort viel erreicht werden“, sagt Bürgermeister Dimitrios Axourgos und unterstreicht damit deutlich, wie sehr er vernetztes Engagement schätzt.

„Wir stehen in der Verwaltung für ehrenamtliches Engagement und wollen den Bereich Beteiligung ausbauen“, hebt das Stadtoberhaupt hervor. Axourgos ist selbst auch Mitglied der Entwicklungsgruppe MitMachStadt. „Sie ist mit Stadtakteur*innen aus den Bereichen Bürgerengagement, Wirtschaft, Politik und Verwaltung umfangreich und innovativ besetzt. Allen Einwohnern soll es möglich sein, sich freiwillig zu engagieren und sich an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Wir bieten MitMachMöglichkeiten.“

Seit 2015 gibt es in Schwerte den Arbeitskreis „Engagierte Stadt“. Mit einem durchdachten und überzeugenden Konzept hatte sich der Arbeitskreis im selben Jahr für die Förderung beworben – mit Erfolg. „Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung zu unterstützen und auszubauen, heißt für uns, Informationen bereitzustellen und für Fragen und Austausch zur Verfügung zu stehen“, erklärt Anke Skupin. Sie verweist auf die Homepage: https://www.schwerengagierte.de/ , die bald einem noch breiter aufgestellten Portal MitMachStadt angehören wird.

Das Programm wird durch ein Konsortium von Partnern auf der Bundesebene getragen, dem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), die Bertelsmann Stiftung, die Körber-Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Breuninger Stiftung und die Joachim Herz Stiftung angehören. Als wichtiger neuer Partner kommt der Deutsche Städtetag hinzu. Strategischer Partner ist das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. In Schwerte ist die Bürgerstiftung Rohrmeisterei Vertragspartnerin gegenüber dem Fördergeber.