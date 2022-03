Für den Schiedsbezirk I (Schwerte-Ost, Schwerter Heide, Lichtendorf, Geisecke) sucht Die Stadt Schwerte eine Schiedsperson für die Dauer von fünf Jahren. Schiedspersonen haben die Aufgabe, zivilrechtliche Streitigkeiten unter Nachbarn und innerhalb von Hausgemeinschaften ohne große Kosten und Zeitaufwand zu schlichten. Auch im Bereich der Kleinkriminalität wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung und der Sachbeschädigung sind sie zuständig.

Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt Schwerte gewählt und vom Amtsgericht vereidigt. Sie vermitteln in ruhiger, entspannter Atmosphäre, sie hören nicht wertend zu und richten nicht selbst. Für die Ausübung des Schiedsamtes ist insbesondere soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit zuhören zu können von herausragender Bedeutung.

Bewerbungen bis zum 30. April

Interessierte Schwerter Bürgerinnen und Bürger, die im Bezirk I wohnen, mindestens 25 Jahre alt sind und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können sich bis spätestens zum 30. April 2022 bewerben. Die Bewerbung ist unter Angabe des vollständigen Namens, der Anschrift, des Geburtsdatums, des Geburtsortes sowie eines Lebenslaufs an die Stadt Schwerte, Rechtsamt, Rathausstra0e 31 in Schwerte oder per E-Mail an marco.gosewinkel@stadt-schwerte.de zu richten.

Für Rückfragen steht Marco Gosewinkel aus dem Rechtsamt von montags bis donnerstags in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16 Uhr und freitags in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02304/104-485 oder per E-Mail unter marco.gosewinkel@stadt-schwerte.de zur Verfügung.