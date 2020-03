Am 13. September 2020 findet die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen statt. Die Stadt Schwerte sucht dafür und für eine eventuelle Stichwahl des Landrates des Kreises Unna am 27. September Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die gemeinsam mit städtischen Mitarbeiter*innen für den reibungslosen Ablauf der Wahl in den Wahllokalen sorgen. "Wir benötigen mehr als 300 Helferinnen und Helfer", sagt Alina Reichelt aus dem Haupt- und Personalamt der Stadt Schwerte. "Da sind wir auf Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Schon bei den letzten Wahlen hat die Stadt Schwerte vermehrt auf freiwillige Helferinnen und Helfer gesetzt und damit gute Erfahrungen gesammelt".

Bei der Tätigkeit handelt es sich um ein Ehrenamt. Hierzu werden Bürgerinnen und Bürger mit einer schriftlichen Benachrichtigung berufen. Die förmliche Berufung kann, wenn sie einmal schriftlich ausgesprochen ist, in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Wer dann am Wahltag nicht erscheint, muss unter Umständen ein Bußgeld zahlen! Deshalb sollten sich nur die Menschen melden, die ein ernsthaftes Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben.

Die Stadt Schwerte hat eine Informationsübersicht erstellt, mit der sie sich direkt an Interessierte wendet:

📌 Sie brauchen keine Vorkenntnisse.

📌 Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein.

📌 Wenn Sie sich freiwillig melden, werden Wünsche zum Einsatzort, soweit möglich, berücksichtigt.

📌 Sie erhalten ein kleines finanzielles "Dankeschön" eine Entschädigung zwischen 50 Euro und 80 Euro abhängig von Ihrer Funktion im Wahlvorstand.

📌 Den Wahlsonntag können Sie nach Absprache mit dem Wahlvorsteher bzw. der Wahlvorsteherin und den übrigen Mitgliedern im Wahlvorstand in Schichten einteilen. Der Wahlvorstand ist groß genug, um eine Vormittags- und eine Nachmittagschicht zu bilden. Am Wahltag ist das Team des Wahlamtes bei Fragen für Sie immer erreichbar.

Weitere Informationen zum Thema gibt es beim Wahlteam unter der Rufnummer 02304/104234, per E-Mail unter wahlhelfer(at)stadt-schwerte.de oder unter www.schwerte.de. Das Anmeldeformular findet sich unter diesem Link:

https://www.schwerte.de/politik-verwaltung/verwaltung/anliegen-a-z/kommunalwahlen-wahlhelferinnen-gesucht