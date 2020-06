Am 25. Juni 2020 (Donnerstag) müssen sich Radfahrer nach einer anderen Abstellmöglichkeit für ihren Drahtesel umschauen, sofern sie die städtische Abstellanlage am Schwerter Bahnhof direkt neben der verschlossenen Fahrradgarage der Radstation benutzen.



In einer eintägigen Baumaßnahme werden Mitarbeiter des Baubetriebshofes die im Boden verschraubten Fahrradständer lösen und anschließend die Bodenplatten aufnehmen. Neue Platten werden dort verlegt, die Fahrradständer werden dann wieder befestigt. Die Aktion wird nötig, weil Vandalismus im Laufe der Zeit zu Schäden geführt hat. Parallel zur Reparatur werden die Stadtbildpfleger der Stadt Schwerte den Bereich reinigen.

Die Stadt Schwerte bittet alle Nutzer dieser Anlage, am 25. Juni diese Abstellmöglichkeit nicht zu benutzen. Absperrungen und Hinweisschilder weisen bereits auf die Maßnahme hin. Wenn Räder trotzdem dort angekettet werden, müssen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes die Schlösser knacken. Die Fahrräder werden dann im Baubetriebshof an der Schützenstraße eingelagert und können dort von ihren Eigentümern wieder abgeholt werden.