Vom Schlagzeug Workshop bis zum Rollhockey - Das Jugendamt der Stadt Schwerte organisiert auch in diesem Jahr ein breites und abwechslungsreiches Programm für die Kinder der Hansestadt. Die Programmbroschüre umfasst 29 Seiten mit fast 39 Aktivitäten. Anmeldungen sind auch erstmalig via App möglich.

Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Ferien und der Schwerter Ferienspaß steht vor der Tür. In dieser Woche wurden die bunten Ferienspaßhefte an jedes Kind in den Grundschulen verteilt. Auch in einigen Schwerter Geschäften liegen die Hefte aus. Sollte ein Kind keine Ferienspaßbroschüre erhalten haben, sind die Angebote auch auf der Internetseite des Ferienspaßes unter www.jugendamt.schwerte.tremaze.de zu finden.

Neben vielen sportlichen, kreativen und abwechslungsreichen Tagesangeboten wird es dieses Jahr auch wieder die Extrazeit am Wuckenhof geben. In dieser Ferienbetreuung bietet das Jugendamt in 5 Ferienwochen eine gesicherte Betreuung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren am Wuckenhof an. In verschiedenen spannenden Themenwochen haben die Kinder von 7:30 bis 16 Uhr eine tolle Zeit und werden mit einem gesunden Mittagessen verpflegt. Für die Extrazeit wird eine Verpflegungspauschale von 50€ pro Woche erhoben.

Neu ist in diesem die Anmeldung für die Angebote digital über die Tremaze App. Um die Kinder anzumelden laden sich Interessierte dazu aus dem Appstore die App: Jugendarbeit Schwerte herunter. Dort kann man auch nochmal im abwechslungsreichen Ferienprogramm stöbern. Die Anmeldung zur Extrazeit erfolgt ebenfalls über die Jugendarbeit Schwerte App oder die Website: www.jugendamt.schwerte.tremaze.de

Für alle Menschen die Unterstützung benötigen, stehen die städtischen Mitarbeiterinnen täglich (werktags) von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der Rufnummer 02304-104411 zur Verfügung und unterstützen Interessierte bei der Anmeldung.