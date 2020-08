Kostenloser Vortrag der Verbraucherzentrale NRW zum Thema "﻿﻿﻿﻿Fördermittel für die energetische Sanierung "

Eine neue Heizung soll her. Aber welche ist die richtige, und wie teuer wird die Anschaffung?

Um Sanierungswilligen den Überblick über passende Finanzspritzen zu erleichtern, bietet

die  Verbraucherzentrale NRW

am  16. September 2020 um 18.30 Uhr

einen kostenlosen Vortrag

in der VHS Schwerte, am Markt 11, 58239 Schwerte

an.

Der Vortrag ist Teil der Aktion "(Keine) Zeit für (falsche) Entscheidungen!", die Verbrauchern zeigt, wie sie im Energiebereich am besten fürs Klima aktiv werden.

Wer ein Ein- oder Mehrfamilienhaus dämmt oder eine energiesparende Heizung einbauen lässt, senkt gleichzeitig Energiekosten und CO2-Emissionen. Auch für andere energetische Sanierungs-maßnahmen gibt es Zuschüsse von Bund und Land sowie steuerliche Fördermöglichkeiten. Wer Genaueres erfahren möchte, kann sich am 16. September 2020 individuelle Tipps und Infos zum Thema abholen.

Die VHS nimmt Ihre Anmeldung ab sofort entgegen.

Wir bitten zu beachten, dass auf Grund der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten in diesem Semester leider eine vorherige Anmeldung, auch bei kostenlosen Veranstaltungen, erforderlich ist.

Auch außerhalb dieses Vortrags helfen die Energieexpertinnen und -experten natürlich bei der Suche nach den passenden Förderprogrammen.

Beratungstermine gibt es in der Beratungsstelle Schwerte, Westwall 4, 58239 Schwerte.

Termine können  telefonisch unter 02304 / 94 22 60

oder     per Email an schwerte@verbraucherzentrale.nrw

vereinbart werden.

Dank Bundesförderung der Verbraucherzentrale ist die persönliche Energieberatung in der örtlichen Beratungsstelle kostenlos.