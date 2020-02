Patienten fragen, Ärzte antworten einmal im Monat mittwochs von 18 bis 19 Uhr in der Schwerte Volkshochschule: Das Marienkrankenhaus Schwerte setzt die Reihe der Patientenforen im Jahr 2020 fort.

Am Mittwoch, 5. Februar, ist Dr. Matthias Heintz, Leitender Arzt des Zentrums für Multimodale Schmerztherapie, zu Gast in der VHS, Am Markt 11, um über Hilfe für chronische Schmerzen zu berichten.

Vier Wochen später, 4. März, informiert Dr. Dirk Luther, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, über die richtige Diagnose und konsequente Behandlungsmethoden bei Schmerzen in der Schulter.

„Wir halten Ihnen den Rücken frei“ ist der Vortrag von Dr. Semih Özdemir und Dr. Patrick Hahn, Leitende Ärzte der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie und orthopädische Schmerztherapie, betitelt, der am Mittwoch, 1. April, gehalten wird.

Der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Michael Hartmann, ist am Mittwoch, 6. Mai, an der Reihe. Sein Thema: Moderne Therapiemöglichkeiten bei Myomen.

Einen Monat später, Mittwoch, 3. Juni, stellt Dr. Jörg Freyhoff, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, ab 18 Uhr lebensrettende Sofortmaßnahmen vor.

Die Chefärzte führen zu Beginn der kostenfreien Foren kurz in das Thema ein und erläutern Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten. Während der Vorträge sowie im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen.