In den Osterferien noch nichts vor? Bei der diesjährigen Akademie für Schüler*innen in Schwerte/Villigst können vom 4.-5. April Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland unter dem Motto „Achtung Baustelle“ ein spannendes und abwechslungsreiches Wochenende erleben.

Bereits zum zehnten Mal findet die Veranstaltung, die das Evangelische Studienwerk gemeinsam mit dem Pädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Westfalen und dem Bund evangelischer Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien und Gesamtschulen in Westfalen und Lippe organisiert, statt. Ziel ist es, Oberstufenschüler*innen aus verschiedenen Schulen Deutschlands als Gegengewicht zum sehr eng strukturierten Schulalltag für ein Wochenende zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit einem persönlich relevanten Thema zu animieren. In diesem Jahr geht es um die persönlichen Baustellen in der Schule oder bei der Berufswahl aber auch um Herausforderungen in anderen Bereichen des Lebens. Bei der Akademie können die Schüler*innen dazu gemeinsam überlegen, diskutieren und neue Wege entdecken.

Dafür wird es wieder ein vielfältiges Programm geben: In den Einheiten der Zukunftswerkstatt geht es um persönliche Fragen, in Theorieseminaren aus verschiedenen Fachrichtungen von Jura über Medizin und Physik bis hin zu Theologie oder Sozialpädagogik wird Uniluft geschnuppert und in den Workshops am Nachmittag können unterschiedliche kreative Zugänge zum Thema ausprobiert werden. Am dritten Tag erwartet die Schüler*innen ein breit gefächerter Markt der Möglichkeiten, bei dem die Gelegenheit besteht, mit Studierenden und Praktiker*innen aus unterschiedlichen Bereichen über Themen wie Studienfachwahl, Berufsfelder, das evangelische Profil im Berufsalltag, Freiwilligendienste und Auslandsaufenthalte ins Gespräch zu kommen und auch das Evangelische Studienwerk näher kennenzulernen.

Es sind noch einige Plätze frei – Anmeldungen: Svenja Dahlmann, svenja.dahlmann@pi-villigst.de